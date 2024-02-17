أسعار العملات العربية اليوم السبت بماكينات الصرف الألي الـ ATM

أسعار العملات العربية.. شهدت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم السبت بماكينات الصرف الألي، استقرارًا، ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في ماكينات الصرف الآلي بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 99.21 جنيه للشراء و100.19 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية اليوم السبت بماكينات الصرف الألي الـATM، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات اللازمة التي تطراٌ على ساحة العملات اليوم السبت، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية اليوم السبت

عملات عربية

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

وحقق سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الدينارالكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 99.21 جنيه للشراء و100.19 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 99.21 جنيه للشراء و100.19 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي اليوم، في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.51 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.38 للشراء و8.42 للبيع.

ولامس سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 للشراء و8.42 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 للشراء و8.42 للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 للشراء و8.39 للبيع.