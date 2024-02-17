المنشاوي: نهتم بالتوسع في تعزيز قدرات الشباب الجامعي وتنمية مهاراتهم التكنولوجية

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن إطلاق الجامعة لسلسلة من البرامج التدريبية ينظمها معمل التطوير، والتدريب المهني المستمر بكلية الحاسبات والمعلومات، بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، والتي تستهدف تدريب الكوادر الجامعية؛ من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بالجهاز الإداري، على المسارات المختلفة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، من بينها؛ الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات، تخطيط وإدارة المشاريع، شبكات المعلومات، ونظم الاتصالات الموحدة، ونظم التراسل المتقدمة، إلى جانب الأمن الإلكتروني، وأنظمة انترنت الأشياء، وشبكات الاتصالات المتقدمة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين؛ في مجالات التدريب العملي الميداني، وتبادل الخبرات العلمية.

وفي إطار ذلك، استقبلت كلية الحاسبات والمعلومات، وفداً من المعهد القومي للاتصالات، برئاسة؛ الدكتور أحمد خطاب فتحي مدير المعهد؛ للتعرف على الإمكانيات التكنولوجية، والتقنية التي تتمتع بها الكلية، ومعاملها المتطورة؛ وفقاً لأحدث المواصفات العالمية.

واستقبل الوفد؛ الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور خالد فتحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور أعضاء الوفد، وهم: المستشار مكرم عبد الشافي المستشار القانوني للمعهد، والدكتورة فيروز محمود مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالمعهد.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ على ما توليه الجامعة من اهتمام خاص بالثورة الرقمية، والتكنولوجية، والحرص على تسخير كافة الإمكانيات العلمية، والبشرية؛ من أجل تعزيز قدرات الشباب الجامعي، وتنمية مهاراتهم التكنولوجية، مشيرًا إلى أن معمل التطوير، والتدريب المهني المستمر، يمثل خطوة مهمة لصالح التدريب المتخصص على أعلى مستوى، وذلك في سبيل دعم جهود الدولة المصرية؛ الهادفة إلى تحقيق التحويل الرقمي، وخلق بيئة متطورة على أساس علمي.

ومن جانبها، أفادت الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد، أن زيارة الوفد تضمنت؛ افتتاح معمل التطوير، والتدريب المهني المستمر، والذي يمثل واحداً من أحدث المعامل التدريبية المتخصصة على أعلى مستوى؛ حيث شهد عدداً من أعمال التطوير، والإضافات النوعية المهمة، ويضم المعمل: (٢٥) جهازاً من الحواسب الإلكترونية المتطورة، والمصممة لأداء المهام، والوظائف التقنية؛ بكفاءة، ودقة عالية.

وخلال الزيارة، طرح الدكتور أحمد خطاب؛ أبرز المبادرات، والبرامج التدريبية التي يقدمها المعهد كبيت للخبرة؛ محلياً، وإقليمياً، وذلك في مجالات؛ نظم، وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف تأهيل الشباب، وإعداد المتخصصين، وإمدادهم بالتقنيات الحديثة التي تغطي احتياجات السوق المحلي، والعالمي؛ لتنفيذ استراتيجيات الدولة نحو بناء مصر الرقمية.