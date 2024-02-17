3 قرى نموذجية بمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بسوهاج

نجاحات غير مسبوقة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بقرى ومراكز محافظة سوهاج، من أجل خدمة المواطنين وتغيير الواقع المحيط بقرى ظلت لعقود قابعه في دائرة التهميش بعيدة عن التطوير لا تجد أبسط حقوق المعيشة الآدمية وتمكنت المبادرة من إزالة كل أسباب الإهمال وحفرت النجاح من خلال مشروعات في كل مناحى الحياة لبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.

وكانت مبادرة حياة كريمة قد أعلنت قرية أم دومة بمركز طما شمال محافظة سوهاج كأول قرية نموذجية بالمبادرة على أرض المحافظة والتي حظيت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لها والتقى بعدد من أهل القرية وناقشهم فيما حققته المبادرة لهم وسط سعادة وفرحة عارمة .

ونجحت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تحقيق حلم جديدة على أرض جديدة بقرية البطاخ بمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج حيث ارتفعت شعلة النجاح وتم الإنتهاء من كافة مشروعات المبادرة بالقرية والتي شملت مجمع الخدمات الحكومية "تحيا مصر" وتم الإنتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100% على مساحة 476 متر مربع ويتكون من دور أرضي+ 2 علوي ويتضمن "مركز تكنولوجي ـ سجل مدني ـ مكتب تموين ـ مكتب تضامن إجتماعي ـ مكتب بريد ـ شهر عقاري ـ وحدة محلية ـ مجلس محلي".

وتم أيضا الإنتهاء من إنشاء مركز طب الأسرة بالقرية حيث وصلت إليه الأجهزة والفرش تمهيدا لتشغيله وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتم الإنتهاء أيضا محطة رفع صرف صحى البطاخ بطاقة 3100 متر مكعب/ يوم ومركز تنمية الأسرة والطفل التابع للتضامن الإجتماعي ورصف محيط المشروعات الخدمية بالقرية.

وتم الإنتهاء من إنشاء نقطة إسعاف "البطاخ" إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حيث تم الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100% نموذج 1 سيارة وتخدم القرية والقرى المجاورة، وقد بدأت في تقديم خدماتها للمواطنين بالفعل.

وشملت المشروعات بالقرية أيضا مجمع الخدمات الزراعية" على مساحة 352 متر مربع وتم الإنتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100% والانتهاء من أعمال الفرش والتجهيز وبدأ المجمع في تقديم خدماته الزراعية والبيطرية المتنوعة للمزارعين ويتكون من دور أرضي+ دور علوي ويتضمن "وحدة طب بيطري ـ جمعية زراعية ـ مركز إرشاد زراعي.

وتعد مشروعات حياة كريمة منظومة التنمية الشاملة وفقا لرؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتضع محافظة سوهاج اللمسات الأخيرة لإعلان عدد من قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري كقري نموذجية بعد قرية " أم دومة " ومنها قرية بنى حميل بالبلينا وقرى البطاخ والغريزات بالمراغة وذلك عقب الإنتهاء من جميع المشروعات الخدمية بها.

ونجحت أيضأ مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة في تحقيق نقلة حضارية كبيرة بقرية بني حميل بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج حيث تم إنشاء وتطوير مبنى وحدة طب الأسرة بالقرية ضمن مشروعات المبادرة وتم الإنتهاء من فرش وتجهيز مركز طب الأسرة الجديد الذي يتكون من "دور أرضي و 2 علوي" ويشمل الدور الأرضي "عيادات طب الأسرة والأسنان ومتابعة الحمل والتطعيمات وغرفة الأشعة وغرفة التحكم وغرفة التعقيم وخدمة منتفعين وصيدلية ومغسلة ".

ويشمل الطابق الأول "معمل للطفيليات وغرف لأخذ العينات ومكتب صحة و5 عيادات متخصصة وطب أسرة وعيادة أسنان وعيادة تنظيم أسرة ومشورة وعيادة أمراض نسا وسونار وقياس مؤشرات الحياة ومعمل دم وقاعة تدريب وقاعة للتثقيف الصحي وعيادة أطفال" فيما والدور الثان علوي "مكاتب إدارية ومغسلة وستديوهات ومخازن وغرفة لمدير المركز".

وهناك أيضا وحدة إسعاف بني حميل نموذج 2 سيارة وتم الإنتهاء منها تماما وبدأت النقطة فى تقديم خدماتها لأهالى القرية والقرى المجاورة وخدمة الطريق السريع الزراعي سوهاج/قنا .

وتم الإنتهاء من محطة صرف صحي بني حميل فى أقصى الجنوب الغربى من محافظة سوهاج وتحديدا بمركز البلينا والتي بدأ التشغيل التجريبى بها بتكلفة 74 مليون جنيه تقريبا والمحطة تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكانت ضمن المشروعات المتعثرة منذ عام 2014 وتم تشغيلها ضمن المبادرة ومشروع الصرف الصحي بالقرية وتخدم 40 ألف نسمة تم إنشاؤها على مساحة 1275 مترا مربعا والطاقة التصميمية للمحطة 320 لتر/ثانية والمحطة تشمل "شبكات انحدار بطول 20 كم بأقطار من 160 إلى 800 مم، وخط الطرد قطر 700مم بطول 7.1 كم.

كما تم إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية بنى حميل وفقا لثلاث نماذج بحسب احتياج كل قرية حيث يضم النموذج رقم (1) "مركز تجميع ألبان ووحدة بيطرية وجمعية زراعية ومكتب إرشاد زراعي" ويضم النموذج رقم (2) "وحدة بيطرية وجمعية زراعية ومكتب إرشاد زراعي" ويضم النموذج رقم (3) "جمعية زراعية ومكتب إرشاد زراعي".

وتم إنشاء مجمع خدمات حكومية وجرى فرش وتجهيز المجمع "تحيا مصر" وهو احد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" ويضم كافة الخدمات الحكومية التى يحتاجها المواطن وذلك من خلال منظومة رقمية متكاملة ويتكون من 3 طوابق (أرضى+ 2 علوى) ويشمل الدور الأرضى المركز التكنولوجى المرتبط بكافة المكاتب الموجودة بالمجمع ويشمل الدور الأول سجل مدني وشهر عقاري ومكتب تموين ومكتب بريد.

وفي قطاع مياه الشرب من خلال توفير كوب مياه نظيف للمواطن والحفاظ على الصحة العامة تم دعم المناطق المحرومة بتنفيذ 7 كيلو متر شبكات أرضية كمرحلة أولى وبالمرحلة الثانية سوف يتم مد شبكات بطول 21 كيلو متر وهناك 4 كيلو متر مازال العمل جار بها.

وهناك وصلات منزلية حيث تم إحلال وتجديد 300 وصلة مجانية بالمجان وتم توصيل 1700 وصلة منزلية للمناطق المحرومة ليصبح عدد الوصلات المنزلية المجانية التي تم توصيلها 3000 وصلة وبهذه الطريقة أصبحت المياه النقية في كل منزل بقرية بني حميل.