تأجيل محاكمة المتهم بمواقعة شقيقته المعاقة بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة اليوم السبت بالدائرة الثامنه ، برئاسة المستشار طلعت قنديل، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ ، أسامه محمد جاد ، و بحضور وكيل النيابه أحمد طارق حسين ، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني ، تأجيل جلسات محاكمه " محمد ر. د " المتهم بمواقعة شقيقته المعاقة ذهنيا حتى حملت منه سفاحا، ليوم الخميس القادم ، بسبب عدم وصول تقرير تحليل ال D N A تحليل العينه الوراثيه لوالد الفتاه وايضا شقيقها .

الإحالة لمحكمة الجنايات

كانت النيابة قد أحالت المتهم، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة معاشرة شقيقته المعاقة ذهنيا معاشرة الأزواج، بأن استغل علتها وعجزها عن الحركة أو البوح بما يقع عليها من تعدى

وكشفت التحقيقات أن المتهم، ظل متحينا انفراده بها متخيرا منزلهما بقرية العجميين بمركز ابشواي بالفيوم، وتحين الفرصة وعاشرها عدة مرات حتى حملت منه سفاحا..