اتحاد الجمعيات الأهلية: دعم مؤسسات العمل الخيري ضرورة ملحة للقضاء على الجوع

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب التزام الجمعيات بمساندة الدولة المصرية في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها لأكثر فقط ولكن العالم أجمع، جاء ذلك خلال الحفل الختامي للدورة الخامسة لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام.



وأضاف عبد القوي: "نحن معنيين بتشجيع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بصفة عامة على العمل بمجال توفير المواد الغذائية للمواطنين سواء المواد الغذائية الجافة أو المطهية بشكل مستمر أو خلال المواسم كشهر رمضان والأعياد المختلفة".



وشدد دكتور طلعت على أهمية الدور الذي يؤديه بنك الطعام وجمعية الأورمان وجمعية رسالة وغيرها من الجمعيات الأهلية في مواجهة الجوع وتوفير المساعدات الغذائية التي للمواطنين بشكل دائم، وأكد على تزايد الحاجة إلى هذا الدور الوطني في ظل ارتفاع الأسعار، مشيراً أن المساعدة في القضاء على الجوع يعتبر واجب وطني وهدف ثان من أهداف التنمية المستدامة.