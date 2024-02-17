صحة غزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر خلال آخر 24 ساعة راح ضحيتها 83 شهيدًا

ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 83 شهيدًا و125 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا العدد لا يشمل الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28858 شهيدًا و68677 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي وهو تاريخ "طوفان الأقصى"، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تعتقل عددا كبيرا من الطواقم الطبية من داخل مجمع ناصر الطبي الذي حولته إلى ثكنة عسكرية.

ودوت في وقت سابق صباح اليوم انفجارات في عسقلان بعد إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة، نتيجة لإطلاق صواريخ من فصائل المقاومة في القطاع على إسرائيل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا لليوم الـ134 على التوالي، في ظل استمرار ارتكابها المجازر بحق شعبنا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال قصفت ثلاثة منازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ومنزلين في حي الصبرة وسط المدينة، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء وإصابة 20 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفيي المعمداني والشفاء في المدينة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة ستة مواطنين بينهم طفلان، ونقلوا جميعا إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة.

وفي رفح، شنت طائرات الاحتلال ثلاث غارات على مخيم الشابورة وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة تسعة آخرين، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والحدودية الجنوبية.

وقالت مصادر طبية، إن مواطنا استشهد جراء قصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلا بحي الجنينة وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.