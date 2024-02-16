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السبت 17 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الأورومتوسطي: الاحتلال ينفذ استهدافا شاملا وممنهجا للتعليم في غزة

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

أكد  رئيس المرصد الأورومتوسطي، رامي عبده، أن  قوات الاحتلال تنفذ استهدافا شاملا وممنهجا للتعليم المدرسي والجامعي في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

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ممرات مزدحمة في مستشفى ناصر جنوب غزة مع مداهمة القوات الإسرائيلية

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جسر إغاثة بري على طريق الإسماعيلية لأهالي غزة

وقال إن وقف تمويل أونروا انخراط مباشر في جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

حماس تعلن مسؤوليتها عن عملية كريات ملاخي وتؤكد: العدو لا يفهم إلا لغة القوة

 

وفي سياق متصل، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار في مستوطنة كريات ملاخي، التي استهدفت عددًا من الإسرائيليين.

 وقالت حماس، في بيان لها: إن العملية الفدائية التي تم تنفيذها فيما يسمى "كريات ملاخي"، هي رد طبيعي على حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال المجرم ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار جرائمه وجرائم المستوطنين الإرهابيين في الضفة والقدس. 

وأضاف البيان: ندعو شعبنا المجاهد إلى توسيع دائرة الاشتباك مع هذا العدو النازي المجرم الذي لا يفهم إلا لغة القوة، ونؤكد بأننا وشعبنا الصابر المرابط ماضون في نضالنا ومقاومتنا حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

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