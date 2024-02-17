قطاع المعاهد الأزهرية تجري مقابلات المتقدمين لوظائف شيوخ المعاهد

بدأت لجنة قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024م، برئاسة فضيلة الشيخ على خليل، وحضور الدكتور أحمد، حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية وعضوية الدكتور ياسر فتحي عبدالباقي، عضو الإدارة العامة للتعليم الثانوي بقطاع المعاهد الأزهرية، مقابلات المتقدمين لوظائف «شيخ المعاهد» بمنطقة سوهاج الأزهرية وكذلك المتقدمين لوظائف «عضو فني ».

وتجري لجنة قطاع المعاهد، اليوم السبت، مقابلات المتقدمين لوظائف شيخ معهد، بينما تنعقد مقابلات المتقدمين لوظيفة عضو فني غدًا الأحد بديوان منطقة سوهاج الأزهرية، وأوضح الشيخ علي خليل أن إجراء المقابلات للمتقدمين للوظائف يأتي بدواوين المناطق بناءً على موافقة السيد صاحب الفضيلة وكيل الأزهر الشريف وصاحب الفضيلة رئيس قطاع المعاهد تيسيرًا على المتقدمين، وتخفيفًا من أعباء ومشقة الانتقال والسفر إلى القطاع.

كانت منطقة سوهاج الأزهرية قد أعلنت في وقت سابق عن حاجتها لوظائف "شيخ المعاهد"، و"عضو فني" بالإدارات الإشرافية (التنسيق – التوجيه الفني – التعليم الابتدائي - التعليم الثانوي) بالمنطقة من خارج الديوان و«عضو فني» بقسم رياض الأطفال بالإدارات التعليمية الأزهرية خارج ديوان المنطقة.