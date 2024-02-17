مصطفي محمد يقود تشكيل نانت المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان

يستعد فريق نانت الفرنسي لمواجهة قوية مساء اليوم السبت، عندما يلتقي مع نظيره فريق باريس سان جيرمان على ستاد لا بو جوار، ضمن مباريات الجولة الـ 22 من عمر بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وتنطلق مباراة نانت وباريس سان جيرمان في الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث قناة بي ان سبورتس 1 المباراة بين فريقي نانت وباريس سان جيرمان ضمن مباريات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

التشكيل المتوقع لنانت أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

ومن المتوقع أن يقود مصطفى محمد هجوم فريق نانت باختيارات الفرنسي جوسلين جورفي المدير الفني للفريق بتشكيل مكون كالآتي :

في حراسة المرمى : ديسكامبس.

في خط الدفاع : نيكولاس وزا – ناثان زيزي – جون كارلوس – جون كيفين.

في خط الوسط : دوجلاس اوجوستو – سامويل - بيدرو.

في خط الهجوم : كاديوير – مصطفى محمد – فلورينت موليت.

يتواجد فريق نانت في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 11 مباراة، في جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.