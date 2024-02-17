نانت يصطدم مع باريس سان جيرمان الليلة بالدوري الفرنسي

يستعد فريق نانت المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد، لخوض مهمة قوية في العاشرة مساء اليوم السبت، وذك حين يصطدم مع فريق باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي.

أرقام مصطفى محمد مع نانت قبل مواجهة باريس سان جيرمان

خاض المهاجم المصري مصطفى محمد مهاجم مع فريقه نانت 17 مباراة في بطولة الدوري هذا الموسم، واستطاع المساهمة في 8 أهداف، حيث سجل 7 أهداف وصنع هدفًا وحيد مع فريقه نانت خلال مباريات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز خلال الموسم الجاري.

ويتواجد مصطفى محمد في المركز الخامس في ترتيب هدافي بطولة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 7 أهداف بفارق 4 أهداف عن الوصيف وسام بن يادر صاحب الـ 11 هدفًا، و فارق 13 هدفًا عن المتصدر كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان صاحب الـ 20 هدفًا في بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

ترتيب نانت وباريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

يعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 50 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب المنافسين فريق نيس، حيث استطاع فريق باريس سان جيرمان تحقيق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يتلقٍ الهزيمة سوى في مباراة وحيدة في بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وعلى الجانب الأخر يتواجد فريق نانت في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 11 مباراة، في جدول ترتيب بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.