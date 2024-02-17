السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صحة غزة

قوات الاحتلال تعتقل عددًا كبيرًا من الطواقم الطبية بمجمع ناصر الطبي

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددًا كبيرًا من الطواقم الطبية من داخل مجمع ناصر الطبي.

txt

لليوم الـ134.. العدوان الإسرائيلي يوقع شهداء وجرحى في عدة مناطق بقطاع غزة

txt

مروان البرغوثي كلمة السر في إنهاء حرب غزة.. فمن يكون ؟

وقالت صحة غزة، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إن قوات الاحتلال حوَّلت المجمع الطبي إلى ثكنة عسكرية.

وفي وقت سابق، أفادت صحة غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز عددا كبيرا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مبنى الولادة وتخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُبقي خمسة كوادر طبية مع 120 مريضًا في مبنى ناصر القديم وتتركهم بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أكسجين.

وذكرت أن الكهرباء لا تزال منقطعة عن مجمع ناصر الطبي نتيجة توقف المولدات، ما ينذر باستشهاد المرضى والجرحى الذين يحتاجون أكسجين.

ولفتت إلى منع الاحتلال الاسرائيلي إخلاء الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى من أجل إنقاذ حياتها.

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية "تماسك الأسرة بين مسئولية الآباء ووعي الأبناء"

لليوم الـ134.. العدوان الإسرائيلي يوقع شهداء وجرحى في عدة مناطق بقطاع غزة

"الاتحاد من أجل المتوسط" تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

مروان البرغوثي كلمة السر في إنهاء حرب غزة.. فمن يكون؟

أول تعليق لبائع الفاكهة بعد واقعة إلقاء البرتقال على شاحنات غزة (فيديو)

وزير العدل الفلسطيني يطالب بوقف الإبادة الجماعية فى غزة ويؤكد: “حق المقاومة مشروع”
الجريدة الورقية