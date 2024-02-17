تدهور الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر .. ودعوات الملايين في حب طبيب الغلابة

شهد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال الساعات الماضية، اهتمامًا كبيرًا من رواد السوشيال ميديا بتطورات حالة الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، والرئيس الأسبق للمعهد القومي للبحوث، معشوق الغلابة، وذلك عقب نشر نجله الدكتور محمد الناظر بأن حالة والده تشهد تدهور كبير.

تدهور حالة الدكتور هاني الناظر

وقال نجل طبيب الغلابة في منشور: دكتور هاني الناظر للأسف بعد ما كان اتحسن جدا، حالته تدهورت جامد فجأة، محتاجين دعائكم.

تدهور حالة الدكتور هاني الناظر

وشهد المنشور تفاعل آلاف المتابعين من محبين الدكتور هاني الناظر، داعين الله بالشفاء العاجل للطبيب الإنسان، الذي كان دائمًا يسخر علمه للبسطاء بوصف العلاج المناسب لحالتهم مجانًا، ويستقبل استفسارات المتابعين عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" ويجاوب عليهم.

تدهور حالة الدكتور هاني الناظر

الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

وكان الدكتور هاني الناظر، أعلن في شهر أكتوبر الماضي 2023، إصابته بخلايا سرطانية خبيثة، وكشف نجله عن تفاصيل الحالة الصحية قائلًا: كان بيعاني من صداع متزايد، والدكاترة شخصوا أنه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد إجراء عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة.