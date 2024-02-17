آرسنال يبحث عن مواصلة الانتصارات أمام بيرنلي اليوم بالدوري الإنجليزي

يحل فريق أرسنال ضيفًا ثقيلًا ثقيلا مساء اليوم السبت، على فريق بيرنلي على ستاد تيرف مور ضمن مباريات الجولة الـ 25 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث فريق أرسنال عن استكمال سلسلة الانتصارات وتحقيق الفوز الخامس على التوالي في المنافسة بينه وبين الثنائي ليفربول ومانشستر سيتي على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب أرسنال وبيرنلي في بطولة الدوري

ويحتل فريق أرسنال في المركز الثالث برصيد 52 نقطة حيث حقق الفوز في 16 مباراة والتعادل في 4 مباريات وخسر مثلهم.

بينما يتواجد فريق بيرنلي داخل مثلث الهبوط في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة ولم يحقق الفوز سوى في 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 17 مباراة في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

طاقم تحكيم المباراة

واسندت رابطة الأندية المباراة لجاريد جيليت حكمًا للساحة بمعاونه الثنائي دارين كان ودان روباثان بالإضافة إلى سيمون هوبير حكمًا رابعًا لمباراة أرسنال وبيرنلي.

بينما يقود تقنية الفيديو الحكم بول تيرني ويساعده لتدعيم تقنية الفيديو الحكم نيل دافيز لمباراة أرسنال وبيرنلي على ستاد تيرف مور ضمن مباريات الجولة الـ 20 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.