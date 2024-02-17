3 فائزين في التقديم الإذاعي لطلائع المنيا

شاركت طلائع المنيا ، فى الملتقى الثقافى السادس ، ضمن الإحتفال باليوم العالمي للغة العربية، تحت شعار" براعم على الهواء للعام السادس على التوالى، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية لتنمية النشء " الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، بقياد جيهان حنفى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، على هامش تنفيذ المسابقة القومية " براعم على الهواء " فى مجالات الشعر، والخطاب، والإلتقاء، والتقديم الإذاعى والتليفزيون، والتى شاركت فيها محافظة المنيا ، بعدد ١٢ طليع وطليعة ، من طلائع شعبة المنتدى الثقافى.

وفاز بها ثلاث من أبناءها النشء فى مجال التقديم الإذاعى، وهم كل من شهد محمود ابراهيم، ياسمين صابر انور، جودى محمد محمود.

وجاء تنفيذ الملتقى تكريما لهم ، بالإضافة إلى التبادل الثقافي بين النشء ، ومدربى المنتديات الثقافية بالمحافظات المشاركة ، و التعرف على أصول اللغة العربية ومحتواها و الإستماع الى النشء ، وتصحيح الأخطاء الشائعة لديهم فى الإلقاء، وإعداد وتنفيذ برنامج تدريبى تثقيفى لصقل مواهبهم وتدعيمها ، فى مجالات اللغة العربية والخطابة ، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة ، خلال الفترة من 14/ 2 إلى 19/ 2 / 2024، بمشاركة اكثر من200 طليع وطليعة، من 18 محافظة ، شملت ( القاهرة - بورسعيد - الإسماعيلية - الأقصر- البحيرة - الدقهلية - الجيزة - دمياط - الفيوم - شمال سيناء - المنيا - كفر الشيخ - سوهاج - القليوبية - المنوفية - السويس - الإسكندرية - الغربية.

وبدأ البرنامج بإستقبال الطلائع والترحيب بهم ، تنفيذ اجتماع لجميع الإشراف المرافق للطلائع ، لبحث آلية تنفيذ المهرجان على مدار فترة التنفيذ ، تضمنت الفعاليات أيضا ، تنظيم لقاء للتعارف بين النشء ، والمحاضرين ، والمدربين ، والمناقشة ، فيما تم تنفيذه مسبقا والوقوف على آخر المستجدات في تدريب الشعبة، تنفيذ عدة ندوات توضح كيفية استخدام مخارج الألفاظ والتدقيق اللفظى ، طول النفس واستخدامه في توضيح وقراءة الكلمات ، سواء أكان تقديم برنامج او نشرة ، وتوضيح القافية وكيف تكون النهايات.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، اشراف سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة تنفيذ عبير حسان مدير إدارة تنمية النشئ.