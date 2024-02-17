انطلاق حفل ختام الدورة الخامسة لجائزة ريادة العطاء الخيري

انطلق حفل ختام الدورة الخامسة لجائزة ريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، اليوم السبت الموافق 17 فبراير، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء المسلمين عضو مجلس الشيوخ المصري ومفتي الديار المصرية الأسبق .



وتشارك في هذة الدورة اكثر من ٩٠ مشروع تنموي من الجمعيات الأهلية و ١٢ مبادرة شبابية من جميع محافظات مصر، والتي جاءت بعنوان دور المنظمات الأهلية لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالقضاء التام على الجوع والأمن الغذائي.

يذكر أن برنامج تطوير الجمعيات الأهلية بدأ إعداده في شهر مايو العام الماضي وفق خمس مراحل هم:



1- مرحلة التسويق.

2-مرحلة التقديم.

3- مرحلة الفرز للمشروعات والمبادرات المتقدمة للجائزة.

4- مرحلة المطابقة الميدانية للجمعيات والمبادرات.

5- مرحلة العروض النهائية واختيار الفائزين.

ومن المقرر بنهاية الحفل أن يتم الإعلان وتكريم الجمعيات المشاركة والفائزة بجائزة ريادة العطاء الخيري والتنموي.

