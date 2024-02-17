مسؤول روسي يحذر ماسك: رقابة الحكومة الأمريكية تلاحقك

نبّه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، من أن آلة الرقابة الحكومية الأمريكية تلاحقه.

وحسب سبوتنيك، علّق ميدفيديف على كلام الملياردير الأمريكي، عبر صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، بالقول: "لقد بدأوا للتو بمراقبتك يا إيلون".

وصرح رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم السبت، أن الأمريكيين لا يفهمون مدى قوة الرقابة الحكومية في الولايات المتحدة.

وقال ماسك عبر منصة "إكس": "لا يزال المجتمع لا يفهم حتى جزءًا صغيرًا من قوة المجمع الصناعي الحكومي الرقابي".

وأضاف: "كما كان متوقعًا، تعرضت أنا وشركاتي لهجوم مستمر بمجرد رفع الرقابة على هذه المنصة (الشبكة الاجتماعية إكس). إلى أي مدى سيأتون لإيقافي؟".

وجاء ذلك تعليقا على منشور الملياردير ديفيد ساكس، الذي كتب أنه سعيد بالعيش في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه في هذا البلد "يتمتع بحرية التعبير والتحرر من الاضطهاد السياسي"، على الرغم من أن "الديمقراطيين يحاولون تقويض هذه الحقوق كل يوم".

وفي خريف عام 2022، أنهى ماسك أخيرًا عملية الاستحواذ على منصة "تويتر" بقيمة 44 مليار دولار، ووعد بتحرير السياسة التحريرية للمنصة، التي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق بسبب الرقابة الصارمة.