مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية

قال الدكتور شريف حته، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن المبادرات الرئاسية التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالخاصة بمجال الصحة حققت إنجار كبير من أول مبادرة 100مليون صحة، وقوافل الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومباردة التقزم، وضعاف السمع في المدارس، وضعاف البصر في المدارس، ومبادرة الأنيمية بأنواعها المختلفة.

مبادرة الرئيس السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة

وتابع خلال برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن انطلقت مبادرة الرئيس السيسي لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكرعن الاعتدل الكلوي في شهر سبتمبر 2021، وتمكنت المبادرة منذ انطلاقها من فحص 12مليون و577ألفا و37 مواطنا، موضحا أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية.

التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة

وأضاف أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، أن المبادرة تهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين تقدم خدماتها في الفئة العمرية الأكبر من 40 عاما وفئة الشباب من عمر 18 عاما ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة، وتشمل فحوصحات قياس ضغط الدم ونسبة السكر بالدم ونسبة الدهون بالدم وفحوصات الكلى ومؤشر كتلة الجسم.

وأوضح أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، أن مبادرة الأمراض المزمنة تقدم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة مع متابعة مستمرة لهم حيث أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة يتم صرف العلاج لها بالمجان.