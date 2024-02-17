تعرّف على شروط إقامة الخيم الرمضانية

أيام قليلة تفصلنا عن بداية الشهر الفضيل، شهر الكرم والجود، الذي يتميز بطابع خاص في مصر، حيث الخيم الرمضانية وموائد الرحمن، وسرادق بيع الفوانيس والياميش والسلع الغذائية.

يعشق الكثيرون قضاء ليالي رمضان في الخيم الرمضانية والاستمتاع بأجوائها الفريدة التي لا توجد في أي دولة سوى مصر، لذا يأتي لها الأشقاء من الدول العربية والسياح من الدول الأجنبية في الشهر الكريم.

وفي هذا السياق، تنشر "الوفد" شروط إقامة الخيم الرمضانية طوال شهر رمضان، بشكل قانوني.

شروط إقامة الخيم الرمضانية:

الحصول على تصريح من الوحدة المحلية التابع لها المنطقة تسمح بإقامة خيمة رمضانية.

ضرورة توفير اشتراطات الدفاع المدنى والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية، لتجنب حدوث الكوارث.

إقامة الخيمة الرمضانية بعيدًا عن الطريق العام لتجنب إعاقة حركة المواصلات وإزعاج المارة.

يكون الهيكل الإنشائى للسرادق من المعدن، فضلًا عن استخدام أقمشة وفرش مقاوم للحرائق.

تخصيص أماكن للخروج والدخول للطوارئ بالخيمة الرمضانية.

ضرورة وجود مصدر للمياه بالقرب من الخيمة الرمضانية.

ضرورة وجود فتحة تسمح بخروج الدخان والبخار.

ترك مسافة لا تقل عن 15 مترًا بين الخيمة والمباني.

ضرورة مراعاة الشروط الفنية في توصيلات الكهرباء.