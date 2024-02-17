تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشسر سيتي.. ثلاثي يقود الهجوم

يحل فريق تشيلسي، ضيفًا ثقيلا مساء اليوم السبت، علي نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي والتي يحتضنها ملعب "الاتحاد" معقل السيتي.

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، وتحديداً عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 بتعليق المخضرم عصام الشوالي.

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشسر سيتي

ومن المتوقع أن يلعب تشيلسي لقاء مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: بين تشيلويل - كويلويل - أكسيل ديساسي - مالي جوستو

خط الوسط: موسيس كاسيديو - كونور جالاجير - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: رحيم سترلينج – نيكولاس جاكسون - كول بالمر

ترتيب مانشستر سيتي وتشيلسي

يخوض فريق مانشستر سيتي مباراة تشيلسي، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة من 23 مباراة، بواقع 16 انتصار و 4 تعادلات، وتلقى السيتي الهزيمة في 3 مباريات.

بينما يدخل البلوز تشيلسي مباراة السيتي، وهو في جعبته 34 نقطة من 24 مباراة، بواقع 10 انتصارات ومثلهم من التعادلات، وحسم التعادل 4 مباريات.