لليوم الرابع.. أمطار رعدية تضرب البحيرة

لليوم الرابع على التوالي، تشهد مدن وقرى محافظة البحيرة، سقوط أمطار، ورعدًا وبرقًا، نتيجة سوء الأحوال الجوية، وتحولت الميادين والشوارع إلى بحيرات من المياه، بسبب إنسداد صفايات المطر، وعيوب في عمليات الرصف.

يسود طقس بارد على أنحاء المحافظة كافة، حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي 14 درجة مئوية، مع وجود رياح متوسطة مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطيق الصحراوية، وهي مركز بدر ووادي النطرون والنوبارية.

وخلت الشوارع من المارة، وشهدت المدارس، التي تعمل يوم السبت، حالات غياب كثيرة للتلاميذ، خاصة المرحلة الابتدائية، بعد أن فضل أولياء الأمور بقاء أبنائهم في المنازل بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.