الاتحاد الأوروبي والصين يبحثان في ميونخ سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مع وزير الخارجية الصيني وانج يي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والصين في شتى المجالات، لاسيما متابعة نتائج القمة المشتركة التي عُقدت بين الجانبين في شهر ديسمبر الماضي.

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعه الرسمي صباح اليوم السبت، في أعقاب اجتماع عقده بوريل ووانج يي على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني الذي يُعقد حاليًا في مدينة ميونيخ الألمانية.

وذكر البيان، أن الجانبين ناقشا تداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك آثارها العالمية المزعزعة للاستقرار.

وأعرب بوريل عن توقعات الاتحاد الأوروبي بأن تمتنع الصين عن دعم روسيا، وشجع الصين على المشاركة في صيغة السلام بأوكرانيا، بما في ذلك من خلال الانضمام إلى قمة السلام العالمية، وأكد عزم الاتحاد الأوروبي القوي على دعم أوكرانيا على الجانبين العسكري والمدني.

كما ناقش بوريل ونظيره الصيني وانج يي الوضع في الشرق الأوسط؛ حيث أعرب بوريل عن قلقه الشديد إزاء الوضع الإنساني المتدهور في الأراضي الفلسطينية والعواقب الأوسع على المنطقة، وشدد على ضرورة خفض التوترات الإقليمية وتعزيز الجهود الدولية نحو حل الدولتين.

وفيما يتعلق بتايوان، ذكر البيان أن بوريل أكد أن موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير، وهو الداعم لسياسة "الصين الواحدة"، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وأعرب عن أمله في أن يتم عقد الحوار التالي بشأن حقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والصين قريبًا.