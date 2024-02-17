المنيا تواصل فعاليات حملة "هنوصلك" لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة

تشهد محافظة المنيا استمرار فعاليات حملة "هنوصلك" لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تستهدف تقديم مليون بطاقة خدمات متكاملة على مستوى الجمهورية، لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا، أن حملة "هنوصلك" في محافظة المنيا، انطلقت أمس الجمعة 16 فبراير 2024، ويشارك في الحملة مكتب تأهيل بندر المنيا، ويتمركز في مؤسسة “صُناع الحياة”، وقد تم تسجيل إجمالي 17 حالة على منظومة الخدمات خلال الحملة، وجارٍ استخراج البطاقة لحالة واحدة، ووصل إجمالي المشاركين إلى 18 حالة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن عمليات المتابعة لحملة هنوصلك لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، سجلت بمكتب تأهيل سمالوط 26 حالة على منظومة الخدمات خلال الحملة، وجارٍ الطباعة لحالتين، ووصل إجمالي المشاركين إلى 28 حالة، ويشارك في الحملة وليد محمد فتحي، مدير إدارة التأهيل الاجتماعي، ومديري مكتب سمالوط، وبندر المنيا.