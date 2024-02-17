اليوم.. طقس مائل للدفء نهارًا بالإسماعيلية

يسود اليوم السبت طقس مائل للدفء نهارًا على الأجواء بالإسماعيلية، مع نشاط للرياح مساءً على أغلب الأنحاء؛ مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وتتقطع الغيوم بما ينذر بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مراكز وقرى المحافظة، وتسجل درجة الحرارة المتوقعة اليوم العظمى ١٨ درجة مئوية والصغرى ١١ درجة مئوية، وتتكون مع ساعات الصباح الباكر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية مساء الخميس، رفع حالة الاستعداد القصوى داخل المركز المحلى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية وجميع غرف عمليات مراكز ومدن وأحياء المحافظة وغرف عمليات المديريات الخدمية، وذلك لمواجهة التغيرات الناجمة عن موجة الطقس المتغير التى أدت إلى زيادة سرعة الرياح والأمطار فى بعض المناطق من المحافظة.