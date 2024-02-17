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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تخصيص قطار الشباب لأعضاء الاتحاد العربى للشباب والبيئة

قطار الشباب
قطار الشباب

 شهدت محطة مصر بالقاهرة، مساء أمس الجمعة الموافق 16 / 2 / 2024، انطلاق قطار الشباب، حيث تم تخصيص الرحلة لأعضاء الاتحاد العربى للشباب والبيئة بالاضافة إلى عدد من كبار الشخصيات والإعلاميين لمرافقة الرحلة وحضور المؤتمر، وكان فى استقبالهم عدد من كبار المسئولين بالهيئة .

 جاء ذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووزارة الشباب والرياضة، وبمناسبة انعقاد مؤتمر الشباب والبيئة بمحافظة أسوان الشهر الجارى.

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 يذكر أن رحلات قطار الشباب تتم بشكل سنوى بالتعاون بين وزارة النقل ووزارة الشباب والرياضة ضمن برنامج ( اعرف بلدك) للعمل على تنشيط السياحة الداخلية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان.

 جدير بالذكر أن الاتحاد العربي للشباب والبيئة يستعد لتنظيم مؤتمره السنوى تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائى والأمن المائى العربى" بمحافظة أسوان الشهر الجارى، تحت رعاية د. أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب العرب، وتحت مظلة جامعة الدول العربية، حيث من المقرر أن يكون هناك زيارات ميدانية للتعرف على التراث الأسوانى، وزيارة للمعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، إلى جانب تنظيم زيارة خاصة للسد العالى.

 

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