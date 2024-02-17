السبت 17 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. الحوثيون يقصفون سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر

العميد يحيى سريع
العميد يحيى سريع قاسم المتحدث الرسمي لجماعة الحوثيين

 أعلن العميد يحيى سريع قاسم، المتحدث باسم الحوثيين، استهداف سفينة نفطية بريطانية في البحر الأحمر، بعدد كبير من الصواريخ.

 وقال متحدث الحوثيين في بيان له: "انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ نفطيةٍ بريطانية "Pollux" في البحرِ الأحمرِ بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً".

 وأضاف البيان: إنَّ القواتِ اليمنيةَ تؤكدُ استمرارَ عملياتِها العسكريةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ضدَّ الملاحةِ الإسرائيليةِ، أوِ المتجهةِ إلى موانىءِ فلسطينَ المحتلةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

 وأكد أنَّ القواتِ اليمنيةَ لن تترددَ في تنفيذِ وتوسيعِ عملياتِها العسكريةِ دفاعًا عنِ اليمنِ العزيزِ وتأكيدًا على استمرارِ التضامنِ العمليِّ مع الشعبِ الفلسطيني.

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