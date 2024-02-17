توقعات الأرصاد للطقس ودرجات الحرارة اليوم

من المتوقع أن يسود، اليوم السبت، طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، وعلى شمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد، ويميل للدفء نهارًا على جنوب الصعيد وعلى سيناء، شديد البرودة ليلًا، وذلك حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19



العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19



6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19



بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19



الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18



العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18



مطروح: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17



سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 18



كاترين: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 12



نخل: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 19



بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19



الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 19



الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19



السويس:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20



شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23



الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23



الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19



بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19



المنيا: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 20



أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 20



سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21



الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22



أسوان: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

