نابولي في إختبار صعب أمام جنوي بالدوري الايطالي اليوم

يتقابل فريقا نابولى وجنوى، عصر اليوم، فى المواجهة التى تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري الايطالي لموسم 2023 ـ 2024.



ويستضيف نابولي نظيره جنوي في الرابعة من مساء اليوم السبت، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي.



تشكيل نابولي المتوقع أمام جنوي في الدور يالايطالي



في حراسة المرمى: جوليني.



في خط الدفاع: دي لورينزو - رحماني - جيسوس - ماززوكي.



في خط الوسط: لوبتكا - أجويسا - كايوستي.



في الهجوم: بوليتانو - سيموني - كفاراتسخيليا.



ويحتل نابولى المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 35 نقاط، جمعها من 10 انتصارات و5 تعادلات، فيما تلقى 8 هزائم، بينما يتواجد فريق الكرة الاول بنادي جنوى في المركز الثانى عشر برصيد 29 نقطة في الترتيب.