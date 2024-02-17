قرية دمهوج بالمنوفية "تحتضر".. "غرقت في شبر مايه"

شهدت بعض محافظات الجمهورية خلال الساعات القليلة الماضية سقوط أمطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى غرق قرية دمهوج بمركز قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، حيث أصبحت الشوارع عبارة عن "برك" مياه.

"القرية بلا خدمات، بلا طرق مرصوفة، بلا صرف صحي".. هكذا بدأ أهالي القرية شكواهم من نقص الخدمات والطرق غير الممهدة للسير، ومشاكل الكهرباء، طالبين مد يد العون من المسئولين.

واستغاث أهالي قرية دمهوج خلال حديثهم لـ"الوفد" بأي مسئول ينقذهم، إذ أن القرية أصحبت كالمهجورة؛ بسبب سقوط الأمطار وتحويل الأرض إلى "برك" مياه.

وأكد الأهالي أنهم استغاثوا بمحافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، وأعضاء مجلس النواب، ولكن دون جدوى، مؤكدين في مقولة ساخرة أن دمهوج جزء من أرض مصر، فكيف يرى المسئولين حالها المذري هكذا ويتركوها تحتضر.

رصدت عدسة "الوفد" فى جولة ميدانية حالة سكان القرية، حيث قال أحمد العش، ٤٨ عاما ويعمل فلاح، "احنا هنا فى دمهوج اكترنا فلاحين وناس شغلنا الزرع الغيط ولكن محدش بيسأل فينا، لا فى صرف صحى ولا كهرباء، الشوارع عندنا من شوية مطر اتحولت لبرك طين، الأهالي مش عارفة تتحرك، ومفيش مسئول بيسأل فينا من سنين".

وأضاف سيد نبيل، ٥٠ عاما ويعمل فلاح، "احنا محدش بيسأل فينا نهائى من المسئولين؛ لان احنا اكتر قرية الكهرباء والمياه قطعين فيها، والشوارع غير مرصوفه والطرق غير امنة، عاوزين اى حد يستجيب لشكوانا".

وتابع أحد الأهالي "أنا كل يوم علشان اروح الشغل وارجع فى الطينة دى بتبهدل، وعيالى لو رايحين درس بخاف ليصابوا، كل اللي محتاجينوا أن الشوارع تترصف ويدخل المجارى".