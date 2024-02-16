فاعليات بطولة الجمهورية الشتوية للشراع بطور سيناء

تستمر فعاليات بطولة الجمهورية الشتوية للشراع بشاطئ مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة 100 من اللاعبين والمرافقين، و30 من الحكام والإداريين.

أشار محمد فتحي - وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه جرى اختيار شاطئ منطقة ماجدولينا لإقامة البطولة، لما تتمتع به المنطقة من سرعة الرياح التي تناسب مع هذه الرياضة، مؤكدا أن المديرية قامت بتوفير كافة الامكانيات، وإزالة المعوقات لإنجاح البطولة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

اوضح احمد مسعد وكيل المديرية ان البطولة تستهدف المراحل العمرية من 8 سنوات حتى 25 عاما، ووزن يتراوح بين 60 حتى 70 كيلو، لافتا إلى أن هذه الرياضة تحتاج إلى مجهود بدني وعقلي، ويطلق عليها رياضة الملوك.

الجدير بالذكر، أنه جرى تنظيم معسكر تدريبي للاعبي المنتخب القومي للشراع والانزلاق على الماء والمشاركين في أولمبياد باريس، قبل فعاليات البطولة.

كما قام المشاركين بالتدريب داخل مياه شاطئ بمدينة الطور لعدة أيام قبل انطلاق البطولة.