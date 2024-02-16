الكشف الطبى على 400 طفل بمؤسسات رعاية الأيتام بالدقهلية

وجه الدكتوروائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، بتنظيم قافلة لتوقيع الكشف الطبى على بمؤسسات رعاية الايتام بالدقهلية، وشملت القافلة تخصصات جلدية، وعيون، وباطنة، وعظام، وأنف، وأذن، ومخ، وأعصاب.

وقد قامت القافلة بفحص طبى لعدد ٤٠٠ طفل وتم صرف أدوية علاجية وشنطة نظافة شخصية لكل طفل.

وأكد "وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية"، أن هذه القوافل مستمرة على باقي دور رعاية الأيتام للاطمئنان على الحالة الصحية للأطفال.

كما أوضح وكيل الوزارة أن ذلك يأتى تفعيلا للبروتكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدني و المؤسسات الخيرية، مبادرة (أطفال أصحاء) بدور الرعاية الاجتماعية المشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .