متابعة لأعمال رصف الطرق بمركز أشمون بالمنوفية

تابع المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال وضع طبقة الرصف النهائية بطريق 98 الحربي (دلهمو - لبيشة)، والذي يتم رصفه بداية من قرية دلهمو وحتي قرية لبيشة مروراً بقرية طهواي ومؤنسة والإنجب ورملة الإنجب وذلك بطول 13 كم، حيث تم الانتهاء من رصف حوالي 4كم بداية من كوبري طهواي وحتي مدخل قرية مؤنسة .

كما تابع فرد طبقة السن بشارع شكري القواتلي، والذي يتم رصفه بطول 750م، وكذا أعمال فرد طبقة السن والأساس بشارع محمد فريد بطول 550 م، يأتي هذا ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

فضلاً عن أعمال تطوير ممشى أشمون الجديد (الطريق الدائري ) ، بطول 1500م، والتي تضم تركيب برجولات مزودة بفوانيس ديكورية وكاميرات مراقبة ونجيلة طبيعي وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد للمواطنين وأحواض زهور، و انترلوك، ووسائل ري حديثة لترشيد إستهلاك المياه، وذلك في إطار خطة المحافظة لخلق متنفس جمالي لأهالي وزائري المدينة.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة جهودها المكثفة في المتابعة الميدانية لتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية الأساسية لتحقيق تنمية شاملة على أرض المحافظة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل .