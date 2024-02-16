أمرت جهات التحقيق ، بحبس البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند آه الشارع اللي وراه، 4 أيام على ذمة التحقيقاتـ في التهم الموجهة إليها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وسب والدها على الهواء، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

حبس سوزي الأردنية صاحبة تريند “الشارع اللي وراه”

كما أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بتحريز فيديو المعروف بـ الشارع اللي وراه، والذي حوى على العديد من السباب والشتائم من قبل سوزي الأردنية على والدها، علاوة على تحريز 7 مقاطع فيديو مخلة ضبطت على هاتفها المحمول، وأقرت سوزي الأردنية بتصوير تلك المقاطع، وحذفت فيديو الشارع اللي وراه.

وطلبت جهات التحقيق تقرير تكنولوجيا المعلومات، عن مطابقة بصمة الصوت والوجه لسوزي الأردنية بالفيديوهات المضبوطة دون وجود أي تلاعب فيها.

سوزي الأردنية وتدعى في الحقيقة مريم أيمن، وهي طالبة تبلغ 18 سنة مقيمة بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، وتم ضبطها.

وألقت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة للمباحث بالقاهرة، القبض على سوزي الأردنية، وتم اقتيادها إلى قسم شرطة الساحل، وحجزها على التحريات، لاتهامها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وسب والدها على الهواء، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

سيارة طائشة تصيب مسن بمدينة المنيا الجديدة

كما تعرض مسن للأصابة ، في منطقة الحي المتميز بمدينة المنيا الجديدة،، صدمته سيارة وفرت هاربة، تم نقل المصاب الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة شخص يحمل الجنسية السورية، حال تواجده بمنطقة الحي المتميز بجوار دار مصر بمدينة المنيا الجديدة، صدمته سيارة وفرت هاربة.

على الفور انتقلت سيارة الإسعاف وقوة من المباحث إلى موقع الحادث تبين إصابة مخلف حسين، 75 عاما، سوري الجنسية، بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا الدولى لتلقي الرعاية الصحية الأولية الكاملة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.