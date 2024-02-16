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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

وائل إحسان يشيد بالفنان أحمد حلمي "شديد الذكاء"

وائل إحسان
وائل إحسان

حل المخرج وائل إحسان، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الفنية، وكواليس عدد من أفلامه، كما أثنى على ذكاء الفنان أحمد حلمي.

 

 أشاد المخرج وائل إحسان على الفنان أحمد حلمي قائلا: حلمي فنان شديد الذكاء. 
 

وكشف إحسان خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أن فيلم مطب صناعي هو تجسيد لرحلة حياته الشخصية. 
 

وقال وائل إحسان، إن الحياة عبارة عن مجموعة من المطبات التي يجب على الإنسان العمل على تجاوزها وهو ما فعله أحمد حلمي في فيلم مطب صناعي. 
 

وائل إحسان يتحدث عن الفرق بين أحمد حلمي ومحمد سعد

وعن الفارق بين أحمد حلمي ومحمد سعد قال إحسان إن حلمي عبقري ويختار أدواره بعناية، أما محمد سعد فهو غول تمثيل ولديه طاقة كبيرة وجهد كبير في الأداء

 

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة يوم الجمعة ٨ مساءا تقديم الاعلامية إيمان أبوطالب.

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