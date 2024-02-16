فرع التأمين الصحي بالفيوم ينظم فعاليات اليوم العالمي للصرع

قامت إدارة التدريب بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالفيوم بتنظيم فعاليات اليوم العالمي للصرع، من خلال تقديم تدريبات الدعم النفسي لمرضى الصرع، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة.

وخلال ذلك تم تنفيذ التدريبات تحت إشراف الدكتور أحمد الشيخ مدير ادارة التدريب بالهيئة، والدكتور أحمد سعد مدير عام الفرع، والدكتورة رشا جمعة مدير ادارة التدريب بالفرع، وبحضور الدكتورة هبه العوضي استشاري الأمراض النفسية والعصبية للأطفال، والدكتور مصطفى عبد الحفيظ استشاري الأمراض النفسية والعصبية.

وناقشت المحاضرات كيفية التعرف على مرض الصرع وأعراضه وكيفية تشخيصه والتعامل مع نوبات الصرع، كما تطرق النقاش لمناقشة الوعي المجتمعي للتعايش للمرضى، وكذا تم الإستماع إلى أسئلة المرضى وذويهم وتمت الإجابة عليها، والتي دارت حول مطالبة مرضى الصرع وذويهم بإنشاء عيادة خاصة بهم في مستشفى التأمين الصحي بالفيوم للتسهيل عليهم في عملية تلقي العلاج والمتابعة الطبية.

وخلال فعاليات اليوم العالمي للصرع ألقى الدكتور أحمد سعد مدير عام الفرع، كلمة رحب فيها بالاطباء المحاضرين كما رحب بالحضور من المرضى وذويهم واشار الى اهتمام الإدارة العامة للتدريب وإدارة الفرع بتثقيف المرضى وذويهم بكيفية تشخيص المرض والطريقة المثلى للتعامل مع نوباته وذلك بهدف رفع وعي المجتمع للتعايش مع المرض وعلاجه بطريقة طبية صحيحة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار خطة الهيئة للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وحرص فرع الفيوم على تنفيذ توجيهات مسئولي هيئة التأمين الصحي من أجل تقديم خدمة طبية مميزة وعلى أعلى مستوى من الجودة الطبية لمنتفعي التأمين الصحي بمحافظة الفيوم.

الهيئة العامة للتأمين الصحي توافق على إنشاء عيادة لمرضى الصرع بالفيوم..

وخلال الفعاليات أعلن مدير عام الفرع عن موافقة الهيئة على المقترح المقدم له بتخصيص عيادة لمرضى الصرع تسهيلا على المرضى وذويهم في الحصول على الخدمة الطبية وتوفيرا لوقتهم وجهدهم، وذلك في إطار الخطوات الجادة التي ينفذها فرع الفيوم للتأمين الصحي، للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي بالفيوم، وتسهيل حصولهم عليها عبر العيادات ومستشفى الفيوم النموذجي للتأمين الصحي.