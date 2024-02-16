المخرج وائل إحسان يكشف علاقة الطعمية بالموت في فيلم ساعة ونص

حل المخرج وائل إحسان، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الفنية، وكواليس عدد من أفلامه، كما أوضح علاقة الطعمية بالموت في فيلم ساعة ونص.

قال المخرج وائل إحسان، أن فيلم ساعة ونص بذل فيه جهدا كبيرا لكي يخرج بهذه الصورة التراجيدية موضحا أن الفيلم يحكي عن القطار وهو الحياة والمجتمع حيث إن فكرة القطار ممتدة معه منذ الصغر عندما كان يستقله من مدينة الزقازيق إلى الإسماعيلية للذهاب إلى كلية التجارة.



وقال وائل إحسان خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة إن الطعمية في فيلم ساعة ونص كانت ترمز إلى الموت الذي يتعرض له المواطن عند حادث القطار وفي أزمات الحياة فالطعمية كانت ترمز إلى الموت.



وأكد إحسان خلال اللقاء أنه تمكن في فيلم ساعة ونص من الجمع بين أكثر من 45 بطلا في فيلم واحد وهذا هو قمة التحدي والنجاح مضيفا: بائع الشاي في القطار خلال الفيلم كان مستوحي من شخصية حقيقية كان يراها في قطار الإسماعيلية الذي يستقله من مدينة الزقازيق للذهاب إلى الجامعة.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة يوم الجمعة ٨ مساءا تقديم الاعلامية إيمان أبوطالب.