إنبي يفوز على السكة الحديد 12/0 في بطولة البراعم

حقق فريق إنبي مواليد 2012 فوزًا كبيرًا على نظيره السكة الحديد بنتيجة 12/0، ضمن منافسات دوري البراعم لمنطقة القاهرة.



وكانت مباراة إنبي أمام السكة الحديد قد أُقيمت على مجمع ملاعب النادي البترولي اليوم الجمعة.

وجاءت أهداف عن طريق؛ عمر هيثم ثلاثة أهداف، عمر أسامة هدفين، وأمير سلطان هدف واحد، وطه السيد ويوسف السيد ومصطفي عبد العزيز ومؤمن محمد احمد لكلًا منهم هدف واحد.

في سياق متصل، نجح الفريق البترولي مواليد 2010، في تحقيق الفوز على نظيره فيوتشر بنتيجة 3/1، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة ضمن منافسات دوري منطقة القاهرة.

سجل أهداف إنبي كل من؛ أحمد الراعى، وعلي طارق، ويوسف انور، لكل منهم هدف.

ويلقى قطاع الناشئين بنادي إنبي اهتمامًا من مجلس الإدارة، فيرغب النادي البترولي في تصعيد أجيال مستقبلية مبشرة للكرة المصرية.