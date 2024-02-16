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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهجوم على الإسماعيلي سر إشارة نصر تجاه محمد إبراهيم

الإسماعيلي وسيراميكا
الإسماعيلي وسيراميكا

التقطت عدسات الكاميرات إشارة محمد نصر، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تجاه محمد إبراهيم، قائد سيراميكا كليوباترا، بالصمت خلال مباراة الفريقين، التي جمعتهما أمس، الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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جاءت إشارة نصر تجاه إبراهيم، بسبب هجوم الأخير على الإسماعيلي، وتقليل لاعب الزمالك السابق، من قيمة الدراويش، مما دفع اللاعب للرد على قائد سيراميكا.

وفاز الإسماعيلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما أمس، الخميس، على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث تعرض أحمد ياسر ريان للطرد، بعدما حصل على البطاقة الحمراء في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول من اللقاء.

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