سيارة طائشة تصيب مسنا بمدينة المنيا الجديدة

تعرض مسن للأصابة ، في منطقة الحي المتميز بمدينة المنيا الجديدة،، صدمته سيارة وفرت هاربة، تم نقل المصاب الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

سيارة طائشة تصيب مسن بمدينة المنيا الجديدة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة شخص يحمل الجنسية السورية، حال تواجده بمنطقة الحي المتميز بجوار دار مصر بمدينة المنيا الجديدة، صدمته سيارة وفرت هاربة.

على الفور انتقلت سيارة الإسعاف وقوة من المباحث إلى موقع الحادث تبين إصابة مخلف حسين، 75 عاما، سوري الجنسية، بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا الدولى لتلقي الرعاية الصحية الأولية الكاملة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة علي حريق نشب في منزل و٤ حظائرفي الغربية

كما أخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية ، حريق نشب في منزل و٤ حظائر بقرية قصر بغداد التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق في منزل بقصر بغداد ، مما أسفر عن تفحم منزل و٤ حظائر ونفوق حيوانات، واحتراق جرار زراعي و٢ ماكينة ري و٤ دراجات بخارية، والخسائر تتعدى ٢ مليون جنيه.

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية ودفعت ب ٤سيارات إطفاء و٢ سيارة اسعاف وتم السيطرة على الحريق دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات والسيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.