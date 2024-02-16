دوري ابطال افريقيا.. التشكيل الرسمي لمباراة الاهلي وشباب بلوزداد الجزائري

يلتقي الاهلى نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بعد قليل، فى المواجهة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا.

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد في دوري ابطال افريقيا

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: مح هانى،محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، على معلول.

في خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، موديست، حسين الشحات.

تشكيل شباب بلوزداد لمواجهة الأهلى

في حراسة المرمى: أليكسيس جندوز

في خط الدفاع: حسين بن عيادة - شعيب قداد - معاد حداد - يوسف لعوافي.

في خط الوسط: عبدالروؤف بن غيث - حسين سالمي - أكرم بوراس.

في خط الهجوم: عبدالرحمن مزيان - ليونيل وامبا - محمد بلخير.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تلعب المباراة مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.