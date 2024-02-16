محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس مجموعة " إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية

التقي اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، ونشوى كامل الرئيس التنفيذي لشركة "إي كاردز" وذلك بمكتب المحافظ بالقاهرة.

تناول اللقاء بحث تنفيذ المشروعات الذكيه بمدينه شرم الشيخ والترتيبات النهائية للتشغيل الرسمي لها وذلك في اطار التعاون مع شركة اي فايننس، و اى كاردز .

حضر اللقاء المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة.

ومن المقرر ان يفتتح اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء غدًا السبت معارض أهلا رمضان بطور سيناء ومدينة السلام شرم الشيخ.

