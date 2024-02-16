إسلام إبراهيم يروج لـ أعلى نسبة مشاهدة .. مسلسلات رمضان 2024

روج الفنان إسلام إبراهيم لمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بطولة سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، الذي مقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

ونشر إسلام إبراهيم، البوستر الخاص بشخصيته في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا عليه قائلًا:" مسلسل أعلى نسبة مشاهدة رمضان 2024 على mbc مصر وشاهد، دعواتكم ".

تفاصيل مسلسل أعلى نسبة مشاهدة .. رمضان 2024

مسلسل أعلي نسبة مشاهدة، بطولة سلمي أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، وسيناريو وحوار سمر طاهر.

تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي وهو مقتبس من قصة حقيقية لفتاة تدعى "شيماء" من عائلة بسيطة مهووسة بتصوير فيديوهات على موقع "تيك توك"، لكنها تقع في بعض الأمور والأحداث المثيرة مع بعض الفتيات.

كما يعرض أعلى نسبة مشاهدة فكرة الابتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له الفتيات في المجتمع المصري.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

آخر أعمال إسلام إبراهيم

يذكر أن آخر أعمال إسلام إبراهيم، مسلسل "العيلة دى" المكون من 30 حلقة، وبطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، والطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، سلوى عثمان، علا رامى، ياسمين سمير، عمرو فريد، وعدد من الفنانين الشباب والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة أورما.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة مكونة من وفاء عامر (الأم) وزوجها إسماعيل فرغلى (الأب)، وأبنائهما إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، ريهام الشنوانى، إضافة إلى طفلين آخرين، ويتم من خلال تلك الأسرة طرح عدة مشاكل وقضايا إنسانية تحدث بالفعل في مجتمعنا الحالي.مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وأزمة إسكان الشباب في البحث عن ساكن مناسب له وإتجاه الشباب للسفر والعمل وغيرها من القضايا.