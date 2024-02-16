تفاصيل.. مؤتمر التوصيف المهنى البارالمبى بالإسماعيلية

نظم مؤتمر التوظيف والتوصيف المهنى البارالمبى فى المجال الرياضى لليوم الثانى على التوالي النشاط الرياضي بمحافظة الإسماعيلية، بحضور جميع أعضاء النقابات وعمداء الكليات الرياضية على مستوى الجمهورية وطلبة متحدى الإعاقة بالجامعات وبحضور أعضاء النقابة العامة.

بدأت فعليات الموتمر بعرض خاص إلى الصم والبكم، ثم فيلم تسجيلي لمشاركة أبطال متحدى الإعاقة بالبطولات الدولية وتوزيع جائز على الفائزين بالرسم .

وتحدث دكتور حسام مصطفى رئيس اللجنة البارالمبي عن بداء هيكل جديد عن الرياضة البارالمبية وأن اللجنة فازات بثلاث شهادات الأيزو دوليا وقدم الشكر إلى الدكتور فتحى ندا رئيس النقابة العامة للمهن الرياضية على تنظيم الموتمر بحضور كافة أعضاء النقابة على مستوى الجمهورية.

وقال دكتور اشرف العوجيلى عضو مجلس إدارة الرياضة البارالمبية، أن الرياضة تعتمد على التصنيف بين الاعبين وعن نوع الإعاقة لائن كل إعاقة لها رياضة معينة وتصنيف معين عن طريق علوم الصحة وعلوم الرياضة وخريج التربية الرياضية دورة تصنيف العضو المعاق عن طريقة حالتة الرياضية، ومدى استعداد المعاق فى لاعبة معينة ونشاط رياضى معين واتباع شروط الاتحاد الدولى.

واشارة إلى أن الإعاقة الحركية متعددة وأن كرة القدم للصم مسؤل عنها الاتحاد البارالمبى وأن نقابة المهن الرياضية تضع برامج لإيجاد فرص عمل، وقال لابد أن نهتم بالرياضة البارالمبية مهمة، وتشكيل البعث الدولية تختار الاعب بعد تدريب قاسى وجاد وهذا المجال مسجل فى اللجنة البارالمبية ولابد أن نخرج بتوصيات وارسلها لكافة الجامعات والاعاقات أكثر من 11% لم يسجلو فى النقابات الرياضية والمسجل منها 2 % تقريبا المسجلين بالنقاب.

وفى نهاية اللقاء إشاد بمتحدى الإعاقة والانجازا الدولية التى حقاقوها الأبطال من متحدى الإعاقة.