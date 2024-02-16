قأئمة طنطا لمواجهة القناة في دوري المحترفين المصري

أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة فريقه لمواجهة القناة ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية في دوري المحترفين المصري.

وشهدت القائمة ضم 20 لاعًبا وجاءت قائمة طنطا لمواجهة القناة كالآتي:

مصطفي الكومي، بيدو نصر "حراس مرمي"، الحسيني سمير، محمد حموشة، محمد حسام الشرخة، احمد السيد، فارس طارق، شهاب فتحي، حسون محمد، ابراهيم جمال، محمد السيد، نصر عبدالرازق، اقطاي عبدالله، ممادو رشيد، محمد بوجي، احمد أباظة ، عوض التهامي ، محمد عبدالكريم عوض ، ابراهيم حميدو، اسلام واصل .

يُذكر أن طنطا سيواجه القناة ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية في دوري المحترفين، وستقام المباراة بينهما على ملعب طنطا غدًا السبت في تمام الثالثة عصرًا.