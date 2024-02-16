تكريم 7 من منتسبي جامعة سوهاج لمشاركتهم بمؤلفاتهم في معرض القاهرة للكتاب

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ٧ من منتسبي الجامعة لمشاركتهم بالنشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال٥٥، تقديراً لمجهوداتهم الأدبىة والفنية، وذلك بمقر قاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وفي بداية التكريم عبر الدكتور حسان النعماني عن سعادته العابرة للإثراء الثقافي والمعرفي للطلاب، و بمستوى الأعمال المقدمة منهم و التي تعكس إدراكهم للقضايا والتحديات التي تواجه مجتمعهم، مؤكداً على أن العقل المصري لا يقتصر على الكتاب الكبار فقط ولكن هناك أيضًا أجيال جديدة تسير على نهجهم في الفكر والإبداع، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح ورفع اسم الجامعة عالياً في كافة المحافل المحلية و الدولية.

وجدير بالذكر ان المكرمبن هم كريمة الرفاعي بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والتي شاركت بنشر كتاب بعنوان "الاقتصاد عبر المجتمع الشبكي"، والطالبة خلود عمر قريشي بالفرقة الرابعة بقسم الإعلام كلية الآداب عن نشرها كتاب بعنوان "ميزانسين"، والطالبة رحاب الهواري بالفرقة الرابعة بكلية الآداب على نشرها لرواية بعنوان "طوق النجاة"، والطالبة ياسمين أبو الفضل عبدالعزيز بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة على نشرها لكتابين "مضاد اكتئاب" و "مر طيف"، والطالبة نوال شريف صدقي تمهيدي ماجستير قسم الفلسفة بكلية الآداب على نشرها لكتابين بعنوان "مارا" و "أميرة المورينجا"، والطالب عبدالرحمن صلاح بالفرقة الثالثة كلية الزراعة على نشرة رواية بعنوان "ميت ترانزيت".

وفي ختام التكربم أهدي الطلاب نسخ من الكتب الخاصة بهم للدكتور حسان النعماني، معربين عن سعادتهم بهذا التكريم من رئيس الجامعة الأب الروحي الداعم لهم في جميع المجالات.