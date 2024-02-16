الحروب وتفكك الكتل الإقليمية تتصدر جدول أعمال الوزراء في القمة الـ37 للاتحاد الإفريقي

انعقد المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في الفترة من الأربعاء (14 فبراير) إلى الخميس (15 فبراير).

يقوم مجلس الوزراء بتنسيق واتخاذ القرارات بشأن السياسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء.

وسلط الضوء على تجدد الانقلابات العسكرية، والعنف قبل الانتخابات وبعدها، والأزمات الإنسانية المرتبطة بالحرب، وآثار تغير المناخ.

واعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد أنها "تشكل تهديدا خطيرا لتشويه علامات ظهور أفريقيا التي نفخر بها".

كما شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جزر القمر، ورئيس المجلس التنفيذي، على الإرهاب والتطرف العنيف والتغييرات غير الدستورية للحكومة باعتبارها تحديا للعمليات الديمقراطية في القارة.

"لم ندخر جهدا لإيجاد حل دائم لمختلف الأزمات التي تؤثر حاليا على القارة" ، قال ظهير ذو الكمال.

"في القاهرة وأديس أبابا وجيبوتي ، حشدت الحرب في السودان الطاقات لتقريب مواقف الأطراف المتحاربة من بعضها البعض".

ونوقشت الشقوق الناشئة بشأن التكامل الإقليمي في الدورة الوزارية التي استمرت يومين.

ودق فقي ناقوس الخطر بشأن "ظاهرة جديدة تتمثل في انهيار مؤسسات الحكم الإقليمي والقاري".

وفي 28 يناير، أعلنت مالي وبوركينا فاسووالنيجر، انسحابها “الفوري” من الإيكواس.

وعلى الرغم من ذلك، تنص معاهدة إيكواس رسميا على أن الدول الأعضاء فيها التي ترغب في الانسحاب من الكتلة يجب أن تقدم لقيادتها إشعارا خطيا لمدة عام واحد، وفي نهايته "تتوقف هذه الدولة عن أن تكون عضوا في المجتمع".

ويقول فقي إن هذه الظاهرة "تؤثر على جميع الجماعات الاقتصادية الإقليمية تقريبا".

وتشمل الكتل المضطربة مجتمع شرق أفريقيا الذي تواجه فيه بوروندي ورواندا مرة أخري.

مع استمرار الحرب في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لتشريد الآلاف من الكونغوليين، تحتفظ جمهورية الكونغو الديمقراطية بجماعة إم 23 المتمردة، وهي واحدة من أكثر الجماعات نشاطا في المنطقة برعاية كيغالي.

ونفت رواندا مرارا هذا الاتهام.

التعليم والتعاون المتعدد الأطراف

"تعليم ومهارات أفريقيا للقرن 21st" هو موضوع الاتحاد الأفريقي لهذا العام.

دعا الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (ECA) إلى تأثير أكبر لأفريقيا. وقال إن القارة "لا تستطيع تحمل اللعب صغيرا في هذه الثورة الصناعية ال 4".

"يمكننا بناء القدرات التكنولوجية التي تعزز القيمة المضافة في القطاعات الاستراتيجية مثل الأعمال التجارية الزراعية والتصنيع والتحولات الخضراء والصحة العالمية وما إلى ذلك. يمكننا توليد وفورات الحجم والتكتل لأن لدينا القوى العاملة اللازمة "، قال كلافر جاتي.

وأضاف: “عندما ندمج التعليم والتدريب التقني والمهني ”هيئة التحرير: التعليم والتدريب التقني والمهني" في نظام تعليمي حديث، فإننا نضمن أسواق عمل قادرة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم لتصبح أكثر قدرة على المنافسة".

وفيما يتعلق بتعزيز التعاون متعدد الأطراف، أشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى عضوية مجموعة العشرين في الكتلة القارية، عضويتنا في مجموعة العشرين ، التي قمنا بالدعوة المكثفة لها ، تفرض علينا المزيد من العقلانية والأسلوب واليقظة المستمرة في المجال المضطرب للعلاقات الدولية في الوقت الحالي."

وردد مشاعره تاي أتسكي سيلاسي ، وزير الخارجية الإثيوبي الذي أشار إلى أن "مشاركة الاتحاد الأفريقي في G20 ستوفر لنا منصة فريدة للمساهمة في الحوكمة والقرارات الاقتصادية العالمية".

كما دعا إلى "تعزيز علاقة العمل مع بريكس لدفع التعاون بين الجنوب والجنوب" و"المضي قدما في مصلحة قارتنا وسلاسل الحوكمة العالمية".

وانضمت إثيوبيا ومصر رسميا إلى التكتل هذا العام.

ويشمل عمل مجلس وزراء الخارجية التحضير للدورة العادية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.

وستنطلق القمة الـ37 للاتحاد الأفريقي.

وسيتداول مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بشكل أكبر بشأن خارطة الطريق لموضوع عام 2024 بشأن التعليم، والاستعدادات لانتخابات أعضاء مفوضية الاتحاد الأفريقي، والإصلاحات المؤسسية والمالية للاتحاد، فضلا عن مجموعة من القضايا بما في ذلك الزراعة والتقدم الصحي.