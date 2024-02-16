عاجل
وزير إسرائيلي يطالب بمنع دخول المصلين الفلسطينيين إلى الأقصى في رمضان مصطفى بكري: المصريون لديهم 60 مليار دولار في منازلهم (فيديو)
السبت 17 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

التجارة البريطانية: تلقينا تقارير عن حادث على بعد 72 ميلا بحريا من شمال غرب المخا باليمن

شمال غرب المخا
شمال غرب المخا

كشفت هيئة عمليات التجارة البريطانية بأنها تلقت تقارير عن حادث على بعد 72 ميلا بحريا من شمال غرب المخا باليمن،وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

txt

عاجل.. حدث أمني في البحر الأحمر بالقرب من اليمن

txt

عاجل.. عدوان أمريكي بريطاني على منطقة الجاح جنوب الحديدة في اليمن

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام يمنية، أمس الخميس،  عن غارة استهدفت منطقة الجاح الأسفل بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، نفذها العدوان أمريكي بريطاني .

 

 

 

على جانب آخر، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ فلق وأصابوها إصابة مباشرة.

 

 

 

وأعلن حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏ ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ فلق وأصابوها إصابة مباشرة.‏

مواد متعلقة

"أنصار الله": عدوان أمريكي بريطاني يستهدف مديرية الصليف غربي اليمن

أسعار الذهب بمستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في اليمن

تداعيات إدارة وزير الدفاع الأمريكي معركة اليمن من المستشفى (شاهد)
الجريدة الورقية