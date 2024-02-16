التجارة البريطانية: تلقينا تقارير عن حادث على بعد 72 ميلا بحريا من شمال غرب المخا باليمن

كشفت هيئة عمليات التجارة البريطانية بأنها تلقت تقارير عن حادث على بعد 72 ميلا بحريا من شمال غرب المخا باليمن،وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أعلنت وسائل إعلام يمنية، أمس الخميس، عن غارة استهدفت منطقة الجاح الأسفل بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، نفذها العدوان أمريكي بريطاني .

على جانب آخر، قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ فلق وأصابوها إصابة مباشرة.

وأعلن حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏ ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ فلق وأصابوها إصابة مباشرة.‏