البورصة تربح 41 مليار جنيه بدعم مشتريات مصرية وأجنبية خلال الأسبوع الماضي

واصلت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي موجة صعودها بدعم مشتريات محلية وأجنبية.

ربحت القيمة السوقية للأسهم 41 مليار جنيه، بنسبة صعود 2%، ووصلت إلى مستوي 2.041.1 تريليون جنيه، وأغلقت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي للسوق على ارتفاع بنسبة 1.4%.

بلغ إجمالي قيمة التداولات بالبورصة خلال الأسبوع الماضي بالبورصة 336.1 مليار جنيه ، في حين بلغت كمية التداول 7.4 مليار ورقة مالية منفذة على 838 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول302.5مليار جنيه، وكمية تداول7 مليار ورقة منفذة على 902 ألف عملية في الأسبوع السابق عليه.

أتسم أداء مؤشرات السوق بالارتفاع الجماعي، وربح مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 1.8% ليصل إلي مستوى28926 نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.2%، كما ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس30، و 70 بنسبة 5%.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 91% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب على3% مسجلين صافي مشتريات 508 ملايين جنيه، واستحوذ العرب علي 6% محققين صافي عمليات بيعية بنحو48 مليون جنيه.