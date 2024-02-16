عبدالناصر زيدان: تركي آل الشيخ ضيفًا غاليًا على القاهرة

علق الإعلامي عبدالناصر زيدان، على زيارة المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، لمصر ولقائه مع عدد من رموز الرياضة والشعراء والمحلنين المصريين.

وقال زيدان خلال تصريحاته عبر برنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس»، إن زيارة المستشار تركي أل الشيخ فوق الرأس وداخل العين وهو ضيفا غاليا على القاهرة.

وأضاف، تواصل تركي مع الفنانين واللاعبين ورجل الأعمال ونشره لهم عبر صفحته الرسمية، تعكس مدى الإحترام وقوة العلاقة بين الدولتين مصر والسعودية.

وأكمل، زيارة تركي آل الشيخ إلى جمهورية مصر العربية، والتي يعقد خلالها مجموعة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص، تأتي لـ دعم الحركة الترفيهية والفنية بين البلدين الشقيقين.

وتابع، على المستوى الشخصي طلبت منه في عام 2018 الذهاب للحج، وبالفعل ذهبت إلى الحج أنا وأسرتي، والعلاقة أصبح بكل مودة وتقدير ومن قبله المملكة العربية السعودية.

إقامة مباراة الأهلي والزمالك في السعودية إقامة مباراة الأهلي والزمالك في السعودية وكان أعلن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن استضافة المملكة لمباراة نهائى كأس مصر بين فريقي الأهلي والزمالك، المُقرر إقامتها يوم 8 مارس المُقبل 2024.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة من البيان الرسمي، لإقامة مباراة الأهلي والزمالك في السعودية.

وعلق آل الشيخ قائلا: «نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، برعاية ‎موسم الرياض بالشراكة مع الاتحاد السعودي يوم 8 مارس في استاد الأول بارك».