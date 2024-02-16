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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حماس تعلن مسؤوليتها عن عملية كريات ملاخي وتؤكد: العدو لا يفهم إلا لغة القوة

بوابة الوفد الإلكترونية

 أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار في مستوطنة كريات ملاخي، التي استهدفت عددًا من الإسرائيليين.

 وقالت حماس، في بيان لها: إن العملية الفدائية التي تم تنفيذها فيما يسمى "كريات ملاخي"، هي رد طبيعي على حرب الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال المجرم ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، واستمرار جرائمه وجرائم المستوطنين الإرهابيين في الضفة والقدس. 

 

 وأضاف البيان: ندعو شعبنا المجاهد إلى توسيع دائرة الاشتباك مع هذا العدو النازي المجرم الذي لا يفهم إلا لغة القوة، ونؤكد بأننا وشعبنا الصابر المرابط ماضون في نضالنا ومقاومتنا حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس. 

 

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