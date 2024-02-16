قطع المياه عن بعض قرى الواسطى..تفاصيل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه نظراُ لتطهير الخزان الأرضي والمُرشحات بمحطة مياه أبويط مركز الواسطى ،مما يترتب عليه قطع المياه عن قرى ( ونا ، انفسط،أبويط،كوم أبوراضي)" غداً السبت " 17 فبراير الجاري ، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة،بسبب أعمال التطهير،لضمان انتظام تقديم الخدمة ،مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة. ونوهت الشركة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

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